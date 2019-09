Investiga EU poder de Google y Facebook

Nueva York, Estados Unidos.

Los fiscales generales de los estados están lanzando formalmente investigaciones antimonopolio separadas en Facebook Inc. y Google, unidad de Alphabet Inc., a partir de la próxima semana, poniendo presión adicional sobre los gigantes tecnológicos que ya están bajo escrutinio federal, destacó el diario The Wall Street Journal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo hoy que su oficina estaba organizando una investigación bipartidista y multiestatal sobre la empresa de redes sociales Facebook. Su anuncio confirmó un informe anterior del Journal.



"Me enorgullece liderar una coalición bipartidista de abogados generales para investigar si Facebook ha sofocado la competencia y ha puesto en riesgo a los usuarios", indicó James en un comunicado.



"Utilizaremos todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook pueden haber puesto en peligro los datos de los consumidores, reducido la calidad de las elecciones de los consumidores o aumentado el precio de la publicidad".



Hasta ahora, en la investigación de Facebook están los fiscales generales de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia, señaló. La amplia investigación se centra en el "dominio de Facebook en la industria y la posible conducta anticompetitiva derivada de ese dominio", dijo su oficina.



Por separado, se espera que la investigación de Google se anuncie en una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes, con un grupo bipartidista de aproximadamente tres docenas de fiscales estatales que se unen al esfuerzo, según personas familiarizadas con el asunto.



La investigación será dirigida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un republicano, dijeron las fuentes.



Los fiscales generales examinarán el impacto de Google en los mercados de publicidad digital, dijo esta fuente, así como los posibles daños a los consumidores debido a que su información y opciones de publicidad se concentran en una sola compañía.



Facebook acordó recientemente desembolsar 5 mil millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de que utilizó repetidamente revelaciones engañosas y configuraciones de cuenta para atraer a los usuarios a compartir información personal, y permanece bajo escrutinio federal por cuestiones que incluyen si adquirió empresas como Instagram para evitar la competencia.



Facebook declinó comentar y Google, que está enfrentando una investigación del Departamento de Justicia, dijo que está cooperando con el asunto.



Una de las fuentes dijo que la acción posiblemente se ampliaría a otras empresas, más allá de Google y Facebook.