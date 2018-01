Investiga 'Bronco' a gestores por fraude en firmas

Cd. de México.- El equipo del aspirante independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez "El Bronco" informó que realiza una investigación propia ante las denuncias de fraude en la recolección de firmas de apoyo.

Aseguró que llevará ante la Fepade a sus gestores que hayan cometido ese delito y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que lo incluya en la revisión de todo el procedimiento.



"La semana pasada iniciamos una investigación para darlos de baja, a quien se detecte se llevará ante la Fepade", dijo el representante de "El Bronco" ante el INE, Javier N. Pro.



En conferencia de prensa, deslindó al equipo del posible fraude en la recolección de firmas y credenciales, pues señaló que la aplicación diseñada permite una interacción directa entre los gestores o voluntarios que las recogen y el órgano electoral.



"Los aspirantes no pueden verificar el tipo de apoyo capturado", dijo.



"Son 30 mil gestores los que tiene Jaime Rodríguez, es imposible tener una supervisión de cada uno".



Rechazó también que el aspirante haya podido evaluar a los 30 mil que los apoyan a recoger firmas, pues así nunca podría conseguir las 866 mil impuestas como requisito.



"No existe ninguna responsabilidad más que del propio gestor", sostuvo el representante.



Sin embargo, recordó que le han pedido ya al INE que investigue y les informe el nombre de quienes hayan reportando firmas irregulares para darlos de baja y que se les autorice a los candidatos independientes revisar cada uno de los apoyos que se están tomando.



El coordinador jurídico del Gobernador de Nuevo León explicó que con la aplicación de celular diseñada para reunir las firmas, los registros pasan directamente al Instituto, así que el aspirante no puede hacerse responsable.



"Estamos sin herramientas y en la indefensión (...) Ni siquiera tenemos herramientas para depurar y filtrar", mencionó acerca de los comentarios de consejeros de organismo sobre las irregularidades descubiertas hasta ahora en los apoyos de los aspirantes a una diputación federal.



Javier Pro pidió también que el INE aclare que todavía no inicia la revisión de las firmas de los precandidatos a la Presidencia.



Sobre el hecho de que "El Bronco" haya reunido más firmas en los tres estados donde donde el Instituto ha detectado el mayor número de credenciales de elector apócrifas o "simuladas", el representante comentó que es natural, ya que el ex priista va a la cabeza en cuanto al número de apoyos, con casi un millón 600 mil firmas.



"Va ganando 'El Bronco', es natural que él tenga más cantidad de firmas en esos estados porque él lleva más", añadió.