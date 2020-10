Invertirán 600 MDP en la infraestructura educativa

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria de la COVID-19, este año serán invertidos más de 600 millones de pesos en rehabilitación de la infraestructura escolar señaló el titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa -ITIFE-, Juan Patiño Cruz, en total se realizarán 590 acciones a nivel estatal.

"Algo que es loable en medio de esta época de pandemia y estamos aprovechando el hecho de que no haya clases, porque eso nos está permitiendo ir mucho más rápido", el presupuesto será ejercido en tres rubros: construcción de aulas, rehabilitación de infraestructura existente, y rehabilitación estructural, "la mayor inversión se da en lo que llamamos FAM, Fondo de Aportaciones Multipliques, y en Escuelas al Cien que ahora se llama FAM Potenciado".

Destacó que de estos 600 MDP, veinte serán invertidos en la sustitución del sistema eléctrico de los planteles escolares, y serán ejecutados dependiendo de las necesidades de cada una de las escuelas, "antes teníamos el problema de que ya venía etiquetado el recurso, venía una obra por 600 o por un millón, o un millón y medio para una escuela, pero eran muchísimos aspectos y no podíamos hacer lo eléctrico".

Mientras que en el rubro de rehabilitación de infraestructura existente se contemplan trabajos de pintura, impermeabilización, y adecuaciones para aulas previo al regreso a clases presenciales en el mes de enero, según dio a conocer la semana pasada el secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

Por otro lado, consideró que la desaparición de fideicomisos a nivel federal no habrá de afectar el presupuesto del que dispondrá el ITIFE para 2021, "cuando desapareció el Instituto a nivel nacional - el INIFIED- la Secretaría de Educación Pública siguió trabajando el instituto -aunque ahora ya como una Dirección dentro de la Secretaría-, nosotros realmente no tenemos problema con el resto de los fideicomisos, lógicamente que si va haber muchos problemas con todos los demás fideicomisos pero en lo que respecta a la infraestructura físico educativa ahí no tendremos ningún problema".