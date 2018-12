Invertirá Google mil mdd en campus en NY

San Francisco, Estados Unidos.

Google está invirtiendo más de mil millones de dólares para establecer un nuevo campus en Nueva York, convirtiéndose en la segunda mayor compañía tecnológica tras Amazon que elige la capital financiera de Estados Unidos para ampliarse y crear miles de empleos.

El campus, con una extensión de más de 150 mil metros cuadrados y bautizado como Google Hudson Square, incluirá propiedades arrendadas en Hudson Street y Washington Street, dijo la compañía este lunes en una publicación en un blog.



Google, filial de Alphabet Inc, espera empezar a mudarse al edificio en el 2022.



Los planes de Google para invertir fuera de su sede central siguen los pasos de otros gigantes tecnológicos como Apple Inc, que anunció hace poco que gastará mil millones de dólares en construir un nuevo campus en Austin, Texas.



La decisión de invertir en bienes raíces en el oeste de Manhattan también pone de relieve la creciente importancia de Nueva York como un centro para la innovación y una incubadora para las firmas tecnológicas.



"Nuestra inversión en Nueva York es una gran parte de nuestro compromiso con el crecimiento y la inversión en instalaciones, oficinas y empleos en Estados Unidos. De hecho, estamos creciendo de forma más rápida fuera de la zona de la Bahía (de San Francisco) que dentro", dijo Ruth Porat, presidenta financiera de Alphabet y Google.



Amazon.com Inc dijo en noviembre que creará más de 25 mil empleos en Nueva York y en la zona de Washington D.C., donde abrirá muchas oficinas nuevas.