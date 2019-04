Inventan estancias 97 mil ´fantasmas´

Ciudad de México.

Tras terminar el censo de estancias infantiles, la Secretaría del Bienestar detectó 97 mil 180 niños no localizados en dicho programa que representa 31.2% de los 310 mil 617 registrados a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria, Ariadna Montiel, dieron a conocer los resultados del censo.

Montiel dijo que con el padrón de enero de 2019 tienen registro de 310 mil 617 niños y niñas, de los cuales 203 mil 262 padres de familia, es decir el 68.4% han aceptado las nuevas condiciones del programa.

"El resto representan 97 mil niños que no localizamos y hay un catálogo de motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados, principalmente porque los domicilios son inexistentes, las personas no son localizadas en los domicilios registrados".

María Luisa Albores dijo que como parte del programa se plantea un apoyo mensual de 800 pesos por niño, que se entregará de manera bimensual, es decir, recibirán mil 600 pesos, pero para este caso entregarán los recursos correspondientes de enero, febrero, marzo y abril, serán 3,200 pesos que se entregarán a los responsables de los menores.

"Esa dispersión comienza este 4 de abril en los diferentes lugares de la República. En el caso de niños con alguna discapacidad el monto bimensual es de 3 mil 600, es decir, 7 mil 200 para la entrega de enero, febrero, marzo y abril".

APLICAN RECORTE

En la nueva modalidad, el universo de beneficiarios dejó fuera a 116 mil 344 mil niños que estaban incorporados hasta el año pasado.

El recorte, señalaron ayer funcionarias de la Secretaría de Bienestar, obedece a los 19 mil 164 menores que cumplieron los 4 años de edad y a los 97 mil 180 "niños fantasmas" con los que, acusaron, se había inflado el padrón de las Estancias Infantiles en la pasada administración.

Ariadna Montiel, subsecretaria de la dependencia, señaló que, por única ocasión, los recursos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, serán entregados de manera directa a los padres o tutores a través de una orden de pago emitida por Telecom.

Adelantó que en el siguiente pago, correspondiente al bimestre mayo-junio, se espera que los padres de familia que aceptaron recibir directamente los recursos cuenten ya con una tarjeta bancarizada.

Tras meses de protestas e inconformidades de dueños y trabajadores de las estancias, así como de organizaciones sociales, legisladores y dirigentes de oposición, el gobierno federal anunció que ya tiene el aval, por escrito, de 203 mil 262 padres de familia que aceptaron recibir los recursos en el nuevo modelo.

"Tenemos todas y cada una de las cédulas, insisto, con la firma autógrafa de los padres de familia que nos va a permitir pasar al tema del pago", dijo Montiel.

ADVIERTEN ERRORES

Legisladores del PAN y exfuncionarias federales calificaron de falsa la información de la Secretaría del Bienestar.

Afirmaron que tienen al menos mil 600 casos documentados de menores que son reales y están catalogados como inexistentes.

"Lo que es cierto es que los fantasmas no existen, los niños sí, no son fantasmas, tienen nombre, rostro y apellido y tienen una familia sufriendo", dijo la senadora Josefina Vázquez Mota.

Una decena de legisladores acudieron a la dependencia para demandar a la titular, María Luisa Albores, entregarles la lista de los niños "fantasma" para compararla con las suyas y corregir errores.