Invaden tianguistas espacios públicos

Valle Hermoso, Tam.

Areas verdes y espacios de escuelas públicas son ocupados todos los fines de semana por tianguistas o vendedores de artículos de segunda mano en la ciudad de Valle Hermoso.

"Todos los sábados llegan e invaden este lugar, algunas personas llegan desde el viernes en la noche para separar sus lugares, esta bien que busquen de alguna manera realizar sus ventas, pero están formando un tianguis en el área verde de esta zona de la ciudad", dijo Miguel Angel, un vecino de la zona centro, cerca de la avenida Revolución y segunda.

Y es que en lugares como la calle siete entre Juarez e Hidalgo, la avenida Revolución y segunda o la barda perimetral de la Escuela Club 20 – 30, todos en la zona centro de la ciudad, los tianguistas se han apoderado de los espacios públicos los últimos fines de semana.

Aunque algunos vecinos no están de acuerdo, no se ha presentado ninguna autoridad que regule los espacios públicos o que por cuestiones sanitarias recomiende a los vendedores a no permanecer uno muy cerca de otro.