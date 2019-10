Invaden perros la ciudad

Weslaco, Tx.- Es habitual, regalan o compran perros y al principio lo que fue una linda mascota, de pronto cuando crece se vuelve en una carga y lo que fue al principio algo adorable, se vuelve despreciable y muchos canes están en la calle.

Los residentes de Weslaco se quejan de que el Departamento de Control de Animales de la ciudad no hace nada al respecto, sobre todo con los perros callejeros que son abandonados que según afirman están invadiendo sus hogares.

En la calle Onyx en Weslaco, se ven varios perros deambulando por el área y causando daños físicos. Los vecinos hablaron sobre el tema.

"Causan daños debajo de mi casa. Es un desastre, me fui al control de mascotas y me quejé. Han venido, pero no han hecho nada", señala una residente de la ciudad que pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Los residentes locales dicen que tienen miedo porque han visto algunos perros que actúan agresivamente, incluso algunos como de la raza Pitbull que son potencialmente agresivos y que han causado algunas muertes.