Invaden nuevos ambulantes la zona centro de Victoria

"Hay unos dos o tres puestos que se están poniendo y no cuentan con el permiso, nosotros también servimos como observadores de gente que no tiene permiso y lo comunicamos con las autoridades", señaló el dirigente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Zona Centro, Paulino Cortez, "son varios vendedores, son puestos que venden de todo un poco y ya ahorita el licenciado nos dio solución y ya van a pasar a retirarlos".

Cada vez que hemos venido a pedir a las autoridades siempre se nos ha atendido y siempre se ha llevado bien a las personas, se les retira y ya no vuelven* Paulino Cortez, Dirigente de la Asociación de Vendedores Ambulantes

Solo se cuenta con 223 permisos para comercio ambulante, en puestos fijos y semifijos en la zona centro de manera oficial, sin embargo, el número de ambulantes en dicho sector se ha llegado a calcular hasta en quinientos puestos, principalmente en los alrededores del mercado Argüelles, situación que también ha sido denunciada tanto por organismos empresariales como la CANACO y la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles.

"La necesidad nos hace salir a buscarle donde podamos trabajar, nosotros siempre estamos observando a la gente que no cuente con un permiso que los retiren o que los pongan en otra parte, nosotros siempre hemos dicho que todos tenemos derecho de trabajar tanto nosotros como ellos, entonces que se les reubique a algún otro lugar", Paulino Cortez comentó que hasta el momento no han visto reincidencia por parte de los invasores, "cada vez que hemos venido a pedir a las autoridades siempre se nos ha atendido y siempre se ha llevado bien a las personas, se les retira y ya no vuelven".

Por otro lado, el representante de los comerciantes ambulantes con permiso oficial recordó que la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio analiza reubicar a vendedores foráneos que se colocan sobre la calle Siete -Porfirio Díaz- de Hidalgo a bulevar Praxedis Balboa para tratar de desahogar dicha vialidad, "para que se despeje porque sí se satura mucho esa área del Siete del mercado, si los retiran se despejaría un poco más".