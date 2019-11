Invaden los establecidos las banquetas en Tampico

Tampico, Tam.- Luego de que la Asociación Regional de Comercios e Industriales Mexicanos (ARCIM) denunciara que son los ambulantes los que bloquean las zonas peatonales en el centro de la ciudad, el Jefe de Inspectores de Vía Pública José Vélez Ciceso, consideró que son los comercios establecidos los que recaen en esta anomalía, pues sacan sus productos a las banquetas obligando a los peatones a descender a la vialidad.

"Los comerciantes establecidos son los que sacan sus mercancías a las banquetas e impiden el paso de peatones, es lo que se ha detectado principalmente en calle Aduana en dónde han sido ubicados cuatro negocios que exhiben sus productos en esa modalidad".

Señaló que en la actualidad tienen problemas con aquellos comercios que sacan sus mercancías a las banquetas, "tengo lleno de pinos de Navidad en toda la calle Aduana por las mismas gentes que no me entienden que no me apoyan, que si quieren tener limpio el centro no me entienden que la banqueta es vía pública y no le permiten a la gente caminar a gusto y batallo".

Dijo que están a espiando a los inspectores, pues cuando éstos dan vuelta en la esquina, los comerciantes están metiendo sus artículos de venta y cuando se retiran, la vuelven a sacar para su exhibición.