Invaden informales puestos en el centro

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de vendedores ambulantes ´informales´ invadieron diversos puntos de la Zona Centro de esta capital sin contar con permiso por parte del Ayuntamiento para establecerse, por lo cual, ambulantes organizados en puestos fijos y semifijos solicitaron la reubicación de estos hacia otras zonas en donde no se vean afectados.

"Tenemos unos problemas en el primer cuadro que se trata de no aglomerarnos más y hay compañeros que se vinieron a meter estos días, invadiendo lugares, y ya venimos con el jefe de Inspección Fiscal y ya nos comentó que son personas que están de paso", dijo el representante de los comerciantes ambulantes de la Zona Centro, Paulino Cortez, "nosotros lo que comentamos es que no se debe de permitir más permisos porque en el primer cuadro de la ciudad no hay permisos, y no se debe de dar más permisos si se puede para que no se aglomere".

Los ambulantes improvisados ocupan puestos a lo largo de la calle Hidalgo y la calle Siete hasta el bulevar Praxedis Balboa, el vocero de los comerciantes ambulantes recordó que actualmente se encuentra instalado el cincuenta por ciento de los 223 comerciantes que cuentan con permiso expedido por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria; asimismo, recordó que desde hace 25 años que no se autorizan nuevos permisos para este sector.

"Son muy pocos, pero así fuera uno o dos se aglomeran y a parte no hay un permiso en el primer cuadro de la ciudad y no se deben de dar más permisos", el representante de los 223 comerciantes ambulantes recalcó que la Oficina de Inspección Fiscal del Ayuntamiento y COEPRIS vigilan que no se instale al cien por cien la capacidad de los comerciantes ambulantes debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, pero que esto es aprovechado por los nuevos informales para ocupar los puestos que actualmente se encuentran vacíos.

Paulino Cortez consideró que la presencia de estos nuevos vendedores informales responde a la alta incidencia de desempleo en la localidad por lo que la gente busca una manera para subsistir, pero recalcó que en la Zona Centro ya no se pueden expedir nuevos permisos de comercio por lo cual deberán de ser reubicados en otros sectores de la localidad.