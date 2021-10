"Invaden" chinos zona comercial

"La competencia es válida, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar más duro para ganarnos nuestros clientes... de una manera u otra sí nos afecta porque ellos traen muchas cantidades y nosotros somos pequeños inversionistas y ellos son capitalistas grandes, no podemos competir con ellos", a pesar de ello los vendedores en puestos fijos y semifijos de la calle Hidalgo han aprendido a convivir con la competencia asiática por lo que hasta el momento no se han registrado cierres de locales.

Al contrario, el dirigente de Comerciantes ambulantes precisó que algunos integrantes de la organización han decidido adoptar el modelo de ventas extranjero y ofrecer las novedades chinas, pero a un menor costo; en ese sentido invitó a los consumidores a comprar en negocios locales para ayudar a que el dinero circule en la localidad antes de irse a mercados extranjeros.

"Todos nuestros proveedores están en la Ciudad de México, ahí están las tiendas grandes o comercializadoras y de ahí nosotros nos surtimos y posteriormente traemos la mercancía para acá; la mayor parte – de la mercancía – sí es de China, me preguntaban de dónde son hechas las cosas, en cualquier tienda por más alto prestigio son chinas las cosas que venden, y la mayor parte viene de China, de Japón, de otras partes...".

A lo largo de la calle Hidalgo en el primer cuadro de la ciudad se cuenta con cuatro tiendas de novedades chinas, mientras que en plazas comerciales son al menos dos almacenes de gran tamaño con estos productos, "si no les funciona se van, aquí en el 9 y 10 Hidalgo había uno y cerraron, no sé para donde se fueron, pero abrieron dos más y ellos mismos se hacen competencia y se afectan los unos a los otros, a nosotros realmente sí nos afecta, pero no es tanto el impacto".