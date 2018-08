Invaden banquetas con ramas y basura

Valle Hermoso, Tam.- Al no contar con un lugar cercano y no tener el servicio de recolección de ramas, vecinos de diferentes puntos de la localidad, optan por dejar o depositar los desechos de los árboles que se podan, en cualquier banqueta, obstruyendo el paso peatonal.

Es en la colonia Villa de Américas, en donde personas desconocidas optaron por colocar ramas y hojas de palma, así como basura, sobre la banqueta del sector norte del área, impidiendo el libre paso a personas que caminan por ese lugar.

Eliud Estrada, habitante de la zona, dijo que los vecinos comenten esa acción, ya que los camiones de rama nunca pasan por ese lugar, al igual que los de la basura, que tardan mucho tiempo en no brindar el servicio.

"No es correcto pero no culpo a quien hace eso, pues no tenemos otra alternativa, ya que muchos no contamos con una camioneta para poder llevar lejos la basura y poder tirarla", dijo el entrevistado.

Se espera que las autoridades en turno pongan por ultimo atención en la problemática, aunque a poco mas de un mes de que termine la administración, ya no hay tanta confianza en que se le de solución a breve tiempo.