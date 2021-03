Invaden área verde; amagan desalojarlos

"Somos 39 lotes los que hicimos, los que estamos habitando somos como 35 familias con niños, niños menores de cinco años, hay madres solteras, todas trabajan y tenemos la necesidad porque no tenemos un techo, vivíamos de ´arrimados´ con sus papás y hermanos", dijo la señora Verónica Janeth Hernández Flores, residente del área verde invadida, "eso antes estaba enmontado, la gente lo usaba para tirar basura".

El polígono se localiza entre un comedor comunitario en desuso y un tanque elevado de la Comapa a lo largo de la calle Misisipi -entre las colonias situadas a las faldas de la Sierra Madre Oriental-; las familias provienen de colonias vecinas quienes al ver que el predio se hallaba sin utilizar desde hace más de veinte años procedieron a invadirlo.

"Nos acaban de avisar, vinimos a preguntar y pedir informes y nos dijeron que no, que podíamos estar ahí con tiempo a ver qué pasa después de las elecciones y que no fincáramos, de capote, pero tenemos casa ahí, día y noche ahí nos quedamos", comentó la señora Verónica Hernández, "nosotros estamos dispuestos a pagar, no queremos regalado, sabemos que es un delito más sin embargo tenemos la necesidad, no tenemos el presupuesto para pagar una renta ni para conseguir una casa por Infonavit".

Las habitantes del área verde apuntaron que en el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo -Itavu- les han dicho que por el momento no se cuenta con reservas territoriales dónde reubicarles, "vinimos a Presidencia para que nos explicaran qué procedía y nada más nos comentaron eso, que podíamos estar ahí hasta luego de las elecciones a ver qué pasaba; vamos a insistir a que se nos dé un pie de casa porque no nos hacemos a no pagar, o que nos reubiquen".