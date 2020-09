Invaden ambulantes el centro

Nosotros no pedimos que no se les deje trabajar, que se les deje trabajar, pero siempre y cuando que sea en otra parte donde no afecten a los compañeros". Paulino Cortez, líder de Comerciantes Fijos y Semifijos de la Zona Centro

Cd. Victoria, Tam.

Entre 20 y 25 vendedores ambulantes nuevos han aparecido en diferentes puntos de la zona centro de Ciudad Victoria en el último mes, esto a pesar de que desde 1994 se encuentra prohibida la expedición de permisos para el comercio informal en el Centro Histórico, además de las restricciones sanitarias por el Covid-19.

Esto lo señaló el representante de los Comerciantes Fijos y Semifijos, Paulino Cortez, "queremos saber qué pasa con los nuevos permisos que están apareciendo, hay muchas irregularidades en ese aspecto y no sabemos nomás si andan porque se meten a vender, o si vienen con permiso del Ayuntamiento, queremos saber eso porque no es justo que nosotros estamos aquí todo el año aguantando todo tipo de inclemencias, y con esto lo de la pandemia, y vienen otras personas que se quieren instalar".

Señaló que durante la etapa más dura por el Coronavirus se vieron interrumpidas todas las actividades no esenciales, como es el caso del comerciante ambulante, y que tras una reactivación económica del 25 al 50 por ciento en las últimas semanas no ha permitido recuperar las pérdidas de meses atrás, a esto se suma la competencia ´desleal´ de los nuevos comerciantes que cuentan con permiso del Ayuntamiento para trabajar.

"Nosotros no pedimos que no se les deje trabajar, que se les deje trabajar, pero siempre y cuando que sea en otra parte donde no afecten a los compañeros porque vienen y se nos ponen a un lado obviamente que nos van a afectar, lo que no queremos es que afecten a los compañeros que ya tienen muchos años", son alrededor de 250 permisos que existen actualmente para comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.

Paulino Cortez adelantó que una comitiva de ambulantes acudirá este lunes a buscar dialogar con autoridades municipales para que aclaren esta situación, "no se debió haber dado ni un permiso más del 94 para acá, y es lo que nosotros queremos que ya no se den nuevos permisos porque de por sí nosotros estamos bien saturados y ya no queremos que se den más permisos".