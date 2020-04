Invade la maleza al terreno de juego

Los campos de futbol rápido y fut 7 tienen el mismo problema al estar completamente rodeados de una enorme hierba que pareciera que la zona está en total abandono.

Alejandro Loera, presidente del organismo futbolero, comentó que en este momento no ha podido darle mantenimiento al no tener ingreso económico tras suspender la actividad como parte de las medidas al contagio del Coronavirus.

¨Regularmente el personal de la liga o en ocasiones contrato a una persona para que se ponga a cortar la hierba y se vea limpia la cancha, lo cual lo hacemos con gusto porque nosotros ocupamos el espacio para rolar los juegos¨, expresó.

El espacio público es municipal y por consecuencia el personal de Servicios Primarios es el que se debe de hacer cargo de mantener limpio.

¨En ocasiones vienen a limpiar todo pero si batallamos mucho para que vengan y cuando vemos que pasan varias semanas es cuando decido contratar personas, pero ahorita no lo he hecho porque no tengo de donde¨, explicó.

La plaza de las Bermúdez es una de las más visitadas por sus habitantes de la zona ya que tiene un amplio espacio para hacer actividades deportivas, pero de continuar así la situación la hierba se va ¨comer¨ por completo las tres canchas de futbol y todo lo que encuentre a su paso.