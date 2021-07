Invade el temor a calles y negocios

El pasado miércoles esta situación se hizo más evidente a partir de las 17:00 horas cuando la mayoría de negocios en la Peatonal Hidalgo cerraron, los locales de comida y artículos en general de los centros comerciales del Bulevar Morelos e Hidalgo bajaron sus cortinas, y, el tráfico se esfumó en las horas pico.

El miedo que enfrenta la población no permitió que se cumpliera con la expectativa de aumentar las ventas el día del padre en un 20 por ciento, tampoco que se siguiera con el plan de reactivación.

Para los vendedores este escenario se compara con los primeros meses de la pandemia por el Covid-19. "Jamás pensamos que regresaríamos a lo mismo, a las calles vacías, al estar sin ventas, sabemos que ahora no es por salud, sino por el temor, yo salgo porque no tengo otra opción, si me quedo en casa no produzco dinero, necesito este trabajo, pero es difícil estar así", mencionó Juan Carlos, vendedor ambulante.

Aunque en el decreto sanitario del comité estatal para la seguridad en salud se especifica que los supermercados pueden operar hasta las 24:00 horas, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó el cierre a partir de las 20:00, hasta nuevo aviso.

Las tiendas de ropa, zapatos, joyería, linea blanca y estéticas a 17:00, y aunque en los restaurantes no existe una instrucción en especificó, es evidente la falta de clientes para quienes venden comida nocturna.

En un recorrido, EL MAÑANA constató ayer que antes de las 13:00 horas era muy poco el tránsito en las calles, así como la afluencia en centros comerciales, tiendas de conveniencia y departamentales.