Invade al Valle la cultura anime, japonesa y asiática

Para antes de la apertura de la convención en del Centro de convenciones, ya podían filas kilométricas, de acuerdo con los contadores del lugar alimento de la apertura ya había cerca de dos mil personas. Sin exagerar, y si conoce el área, la fila para entrar llegaba más allá del Centro de artes escénicas y seguía alargándose.

“Llegué con mis hijas y la verdad no esperaba que vendrían tantas personas, la verdad me da gusto que el público responda aunque no me gusta mucho hacer la fila bajo este calor intenso”, dijo una madre de familia que atendió el evento junto a sus dos hijas.

Sin embargo el calor intenso no fue motivo para que la gente esperara pacientemente su turno para acceder al recinto.

Quizás es un fan del anime sin saberlo ya que si ha disfrutado de shows como Doraemon, Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z, Los Super Campeones, Dragón Ball Z y Pokemón, entre otros, todos son de animación japonesa.

Durante los días de la convención, los asistentes pudieron disfrutar de productos como juguetes, ropa, accesorios y artículos coleccionables.

No es un secreto que la música pop japonesa ha ganado terreno en los Estados Unidos. Las personas disfrutaron de videojuegos gratis, mientras disfrutaban de una Bubble Tea, una popular bebida asiática.

Aficionados al anime sacan disfraces de sus personajes favoritos.

INVITADOS ESPECIALES

Los asistentes también pudieron aprender aprender más sobre quienes crean su entretenimiento favorito a través de los paneles de discusión entre fanáticos y el auditorio, donde los invitados especiales hablaron de sus experiencias.

Entre estos había artistas del doblaje de series de moda como Demon Slayer, My Hero Academia, Pokemon o Dragón Ball, entre otros.

Personajes como Zach Aguilar, Kristen McGuire, Justin Cook o Cliffor Chapin atendieron las largas filas de personas que esperaban saludar, tomarse una foto O un autógrafo de sus artistas favoritos.

Por su puesto en un evento de tal magnitud no podían faltar los “cosplays”, jóvenes que se disfrazados de personajes de anime, lo mismo pudo verse a hombres y mujeres vestidos como Haykiu, Demon Slayer, Sailor Moon o Attack on Titan, quienes gustosamente posaban con los niños para una foto. Por la tarde, mediante concurso se eligió al mejor del evento.

Al final ninguno de los asistentes se fue decepcionado del lugar. Disfrutaron de cada espacio, cada presentación y por supuesto de las novedades que este año trajo el Anime Fiesta.

Anime, manga y cultura japonesa invaden McAllen.