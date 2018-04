´Inundan´ calles con pura basura. Generan desechos problemas múltiples

Río Bravo, Tam.- Son grave los problemas que ha generado a las familias y sus habitantes principalmente en salud, alimentación y la economía, así como el modus vivendi, el hecho de tener el mal hábito y costumbre desgraciadamente de miles de personas de la ciudad que faltos de cultura, continúan tirando la basura en la calle.

Diariamente sobre todo en las ciudades además del deficiente servicio que por lo general brindan los camiones recolectores, son cientos de toneladas los que van a parar a las calles, a las banquetas, y finalmente a la red de drenaje pluvial y de alcantarillado.

Don Luis Vargas, jubilado residente de la Monterreal refiere que todos los días por la mañana se arremolinan todo tipo de bolsas de plástico, sostenedores de cerveza y envoltorios para lo mismo, botellas del mismo material para las sodas y el agua, y desechables para la comida ni se diga.

"Uno le inculca desde chiquitos a los hijos, a los nietos a que no tiren la basura en la calle, pero creo que en la escuela no les dicen nada, y si luego ven que ni siquiera pasa el camión recolector, pues son cosas que más los alientan a aventar la basura en donde sea sí para empezar las autoridades no cumplen con su papel, por eso estamos como estamos en este nuestro querido México".

-

LOS DAÑOS

En tiempos de lluvia, la basura tapa el sistema de drenaje pluvial provocando charcos de agua en las calles y avenidas de la ciudad, dificultando el tránsito de las unidades de fuerza motriz y de las personas.

El apilamiento de la basura o desperdicios ocasionan malos olores, la proliferación de alimañas como ratones, cucarachas, y otros insectos.

Las inundaciones, los fétidos olores incluyendo los entornos virtualmente contaminados perjudican la salud de las personas, provocando dolores de cabeza, estrés, gripe, tos, y nauseas entre otras afectaciones.

En el ecosistema los desperdicios afectan la calidad del agua, las tierras, las plantaciones, los bosques, parques entre otros, daños irreversibles al medio ambiente.

-

LAS CONSECUENCIAS

Infecciones y enfermedades

Un problema de recolección y almacenamiento que cuesta mucho dinero

Inundaciones en las colonias, y zonas urbanas en general.