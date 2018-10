Inundaciones en Mallorca deja 9 muertos

Mallorca, España.

La localidad mallorquina, de unos 8 mil habitantes, se encuentra anegada y devastada después de que una descomunal tormenta de 220 litros por metro cuadrado en apenas dos horas.



La tromba en Sant Llorenç, en el este de la isla de Mallorca y a unos 60 kilómetros de Palma, ha provocado que 200 vecinos fueran desalojados.



La intensidad de la tormenta provocó el desbordamiento del torrente de Ses Planes, habitualmente seco, el cual arrasó con el casco urbano arrastrando decenas de coches, inundando casas y dejando a centenares de vecinos atrapados en sus domicilios.



El último balance realizado a las 13.00 horas (tiempo local), cuando el puesto de la Guardia Civil en Sant Llorenç reportó el hallazgo de un noveno cadáver y de que los desaparecidos se reducían de nueve a seis.



La teniente de alcalde de Sant Llorenç, Antonia Bauza, ha confirmado a la cadena SER que dos de las víctimas son una pareja de nacionalidad británica que viajaba en un taxi cuyo conductor se encuentra desaparecido.



Según el servicio de emergencias 112, el primer fallecido fue un hombre de edad avanzada y movilidad reducida, el cual fue encontrado por los servicios de rescate en el sótano de su domicilio de la calle Ordinas de Sant Llorenç.



Una segunda víctima mortal fue sorprendida por las aguas en el mismo municipio, en una zona de la carretera que une las localidades de Canyamel y Artà.



A lo largo de la madrugada, el servicio de emergencias ha confirmado la muerte de otras dos personas, una de ellas una mujer hallada en el interior de su domicilio en Sant Llorenç y otro fallecido en la localidad de S'Illot.



La octava víctima mortal no ha sido identificada y, según el servicio de emergencias, ha sido localizada también en S'Illot.



La Guardia Civil no ha dado ningún dato de la novena víctima, mientras que entre los fallecidos está el ex Alcalde de Artà, Rafael Gili, de 71 años, según han confirmado fuentes de este Ayuntamiento.



Gili, de la extinta Unión Mallorquina, falleció ahogado en esta localidad.



"A medida que vayan despejando los coches a la luz del día, puede que se encuentre a alguno de los desaparecidos", ha declarado Catalina Cladera, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, donde ha calificado el panorama de devastador.



"No nos lo esperábamos, el aviso pasó de amarillo a naranja en poco tiempo. El torrente estaba en condiciones, pero ha caído una cantidad de agua demasiado grande en muy poco tiempo", afirmó Cladera.



Según autoridades de Mallorca, 11 carreteras de la isla permanecían cerradas a causa de desbordamientos e inundaciones, mientras que los servicios de emergencia locales han pedido a los vecinos de Sant Llorenç que permanezcan en sus casas y que no utilicen el coche, salvo en caso de emergencia.



Además, infomó que se han suspendido las clases en Sant Llorenç, la Colònia de Sant Pere, Artà y Son Servera, en tanto el Servicio de Emergencias del Gobierno decretó el Índice de Gravedad 2 en la isla y recomienda mucha precaución.