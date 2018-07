Inunda al Valle gran ambiente patriótico

McAllen, TX.

El ambiente patriótico del 4 de julio invadió el aire del valle con la celebración del desfile de la Independencia de los Estados Unidos.

Como cada año, la alegría y el fervor de los norteamericanos se hizo patente con espectacularidad por aniversario de la Declaración de Independencia firmada en 1776.

Las principales calles del centro de la ciudad una caravana de carrozas decoradas con los tradicionales colores azul, rojo y blanco de la bandera, acompañados por bandas escolares que tocaban "The Star-Spangled Banner" (La bandera cubierta de estrellas).

A lo largo del recorrido, espectadores disfrutan del paso de las comitivas mientras mostraban su alegría y espíritu patriota en un festejo que reunió a funcionarios electos, para el patriótico desfile de McAllen celebrando el 242 aniversario de la fundación de la nación.

Los grupos y asociaciones que participaron en el contingente, algunos a bordo de carros alegóricos y otros a pie estrechando la mano de los asistentes a los espectadores.

En la noche, un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo puso punto final a esta festividad.





Un poco de historia

>Estados Unidos fue fundado por trece colonias británicas, situadas a lo largo de la costa atlántica.

>El 4 de julio de 1776, emitieron la Declaración de Independencia, que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión cooperativa.

>La guerra de Independencia fue un conflicto que enfrentó a las Trece Colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña.

>Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París.

>En McAllen y el Valle de Texas se celebraron el 242 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

>La Declaración de Independencia (cuyo título oficial es The unanimous declaration of the thirteen United States of America) es un documento redactado por el segundo Congreso Continental —en la Cámara Estatal de Pensilvania (ahora Salón de la Independencia) en Filadelfia el 4 de julio.

Recorren Browsnville 35 contingentes

Brownsville, Tx

Un vehículo de la policía local encabezó el desfile del 4 de julio en Brownsville dando paso a un grupo de carros alegóricos de autoridades y representantes de diversas agencias e instituciones que fueron partícipes de la celebración.

La calle Elizabeth en el centro de la ciudad, se cerró a la circulación de vehículos para dar paso al contingente abanderado que celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Tras el paso de 35 contingentes concluyó el tradicional desfile que tuvo la duración de casi una hora, luciendo banderas de Estados Unidos, las cuales ondeaban en vehículos y en las manos de los ciudadanos, a lo largo de la calle.

Luis Sáenz, Fiscal del Condado de Cameron, formó parte del desfile, destacando que por cuarto año consecutivo participa en la celebración patriótica , sumándose a la comunidad.

"Fue tan bueno ver cientos de rostros sonrientes, ondeando banderas, vestidos con su mejor estilo patriótico mientras recorríamos las calles de la histórica Elizabeth St.

Los colores rojo, blanco y azul de nuestra bandera simbolizan la independencia que nuestro país ganó hace 242 años ", señaló.

Reconoció lo afortunados que somos como nación y estar en libertad, destacando: "estoy feliz de cumplir mi deber con nuestro país diariamente, al servir con justicia para todos, que tengan un 4 de julio muy feliz y seguro.

Y como el principal funcionario de la ley en nuestro condado, recordó sobre la mejor manera de evitar conducir intoxicado durante estas importantes celebraciones, el cual se mantiene vigente, así que no beba y conduzca al volante.