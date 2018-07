Intruso entra a una casa y pide al dueño usar su WiFi

Un matrimonio de Palo Alto California, Estados Unidos, se despertó en medio de la noche después de escuchar un ruido extraño en su habitación. Para su sorpresa, se encontró con una figura enmascarada frente a la cama.



El intruso simplemente pidió usar el WiFi de la pareja. Los propietarios rechazaron la propuesta. El hombre saltó de la cama, empujó al sujeto por el pasillo quien salió por la puerta antes de que fueran alertadas las autoridades.



El hombre fue arrestado minutos después. No obstante, esta no era la primera vez que el sospechoso, un chico de 17 años, hacía algo similar, según el sitio The Next Web.



La policía de Palo Alto dijo que el joven había intentado una "petición" similar de WiFi la noche anterior en otra casa de Palo Alto. Cuando el residente de la casa se enfrentó al joven, él "pidió usar la red WiFi porque no tenía datos", según la policía.



De acuerdo con el portal Arstechnica, el chico salió huyendo y robó una bicicleta de los dueños. Ahora se enfrenta a cargos de robo y allanamiento de morada, un delito grave, además del cargo de proporcionar información falsa a un oficial de policía, ya que inicialmente mintió sobre su identidad.