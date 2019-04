Intoxicación por mariscos: ¿qué se puede comer?

CIUDAD DE MÉXICO.

Cualquiera que sea el factor, es de mucho cuidado, sobre todo, si la intoxicación se dio por alimentos marinos.

Si lamentablemente te dio una intoxicación, y no sabes qué comer después de este padecimiento, aquí en Menú te dejamos una lista de alimentos que ayudan a recuperarte.

De acuerdo con el National Institute Of Diabetes and Digestive and Kidney Deseases, la siguiente lista de recomendaciones ayudarán a que te recuperes de la intoxicación y te mantengas hidratado.

Conviene beber muchos líquidos, jugos de fruta, bebidas deportivas, bebidas sin cafeína y caldos para reemplazar los líquidos y eléctrolitos perdidos a causa de la intoxicación.

Mantenerte hidratado es muy importante para que tu cuerpo se recupere más rápido.

Se recomienda gradualmente reintroducir alimentos, puedes empezar con ingredientes blandos y fáciles de digerir, como el arroz, papas al vapor, pan o cereal.

Puedes continuar con zanahoria rayada, manzana y plátanos. Estos a su vez protegen al estómago y combaten los efectos que provoca la intoxicación como los espasmos y escalofríos.

Evitar alimentos lácteos, grasosos, azucarados, cafeína y alcohol, hasta completar la recuperación.

Las intoxicaciones por pescados y mariscos, siempre serán de mucho cuidado, por ello deberás acudir con tu médico de cabecera, este sabrá qué hacer y sobre todo qué medicamentos recetar para el padecimiento.