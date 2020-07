Interviene en protesta de ´héroes´ la policía

Cd. Victoria, Tam.- Elementos de la Policía Estatal ingresaron al interior del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ para evitar que la protesta de los trabajadores de esa institución se saliera de control luego de que estos reclamaron a la titular de Recursos Humanos, Arlette Tapia Zúñiga, por la conformación de la lista de beneficiarios del fondo ´Héroes de la Salud´.

"Yo aquí no tengo ni autoridad ni nada para yo poder decir con los pelos de la burra en la mano que yo mandé, o que yo hice o que yo dispersé, porque yo no lo hice", señaló la acusada, "yo he estado mandando listas desde el 16 de marzo que empezó esto hasta ahorita, yo no sé a quienes les pagaron y a quienes no", dijo tras de ser escoltada por elementos de la Policía Estatal hasta su oficina desde donde se dirigió a decenas de trabajadores.

Fue el lunes cuando un pequeño grupo denunció que la quincena pasada solamente le llegó el bono de cinco mil pesos a trabajadores administrativos cuando el fondo ´Héroes de la Salud´ debe de ser asignado exclusivamente a personal que se encuentre ´desarrollando acciones de prevención y atención por el Covid-19´, esto según el decreto publicado el pasado 23 de abril en la edición vespertina del Periódico Oficial de Tamaulipas.

El delegado sindical, Gabriel Navarro Banda, dijo desconocer quién solicitó la intervención de la fuerza pública para tratar de dispersar la manifestación, "tuvimos una reunión con la jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, la maestra Martha (Eugenia Esquivel Cruz), y ella argumenta que es una asociación la que está haciendo el pago".

Según el decreto gubernamental será la Secretaría de Salud estatal quien elabore una lista con el personal beneficiado y el fondo será administrado a través del Sistema DIF Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental.

Los beneficiarios serán trabajadores en 81 hospitales y unidades medidas en toda la entidad, así como personal de intendencia laborando en áreas de atención Covid-19, personal del área de pruebas moleculares PCR y personal paramédico de ambulancias que traslade a pacientes con Covid-19 del sector público, ISSSTE, IMSS, Protección Civil, Cruz Roja y Secretaría de Salud, "la jefa de Recursos Humanos estuvo pidiendo listas a todos los jefes de su servicio con la intención de que iba a llegar un bono, una ayuda, y por qué exigirle a la Secretaría es porque de antemano de ahí vienen todos los subsidios, todas las ayudas para pago", señaló el delegado sindical.