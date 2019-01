Interrumpen colonos la sesión de Cabildo

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de vecinos de las colonias Vamos Tamaulipas, Cañón de la Peregrina y Enfermeras al norponiente de esta capital se manifestó en el salón de Cabildo la mañana de este martes para denunciar ante el alcalde Xicoténcatl González Uresti del desabasto del vital líquido que se padece en aquel sector desde hace más de un año.

"Ahorita tenemos casi el año nosotros sin agua, si no lo creen que le paguen a personas para ver si es cierto que hay agua y que nosotros estamos echando mentiras", dijo el señor Magdaleno Garza Norato, residente de la colonia Vamos Tamaulipas segunda etapa, "el presidente dijo en un spot cuando andaban en campaña que él llegando a la Presidencia Municipal iba a solucionar el problema del agua".

El desabasto de agua proviene desde pasadas administraciones municipales, sin embargo no fue sino el año pasado cuando se agravó la situación debido a la escaza lluvia que se presentó en la zona centro del estado, lo cual provocó una sensible disminución en el suministro a la red de agua potable de los pozos que se encuentran en la zona norte del municipio los cuales alimentan de líquido a aquel sector.

Asimismo los colonos mostraron inconformidad con la actualización a las tarifas del agua para este año el cual será del 4.83 por ciento, en ese sentido la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado destacó que este incremento será inferior al autorizado para 2018 el cual fue del 6.77 por ciento, el cobro mínimo que aparecerá en los recibos de Comapa por agua potable, drenaje sanitario y saneamiento será de 115.24 pesos.

"El recibo ese no falla, ahorita a nosotros nos está llegando de 220 o 230, ese no falla", aclaró el señor Magdaleno Garza, "vamos a hablar con él (con el alcalde) y ver qué es lo que nos van a prometer, siempre y cuando lo cumplan porque ya de veras ya no soportamos, no hay agua, a veces a los niños no los bañan las señoras porque no hay agua".