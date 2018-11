Interrumpe trabajos excesiva humedad. Reportan dificultades en preparación

Miguel Alemán, Tam.- La abundante humedad que se ha acumulado en la mayoría de las tierras agrícolas por las recientes precipitaciones registradas en la región, están interfiriendo en las actividades diarias de los hombres del campo.

Las constantes lluvias y bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos No. 9 y 10 que ya están azotando la región fronteriza están trastocando las actividades agropecuarias de los productores del campo que no pueden avanzar, debido a la abundante humedad que están teniendo sus tierras.

Lo anterior fue revelado por el productor agrícola, Delfino Garza Hinojosa, quien dijo que penas la semana pasada, algunos agricultores realizaban sus respectivos trabajos de preparación en sus tierras con sus tractores para poder sembrar, pero ahora con las recientes y constantes lluvias que iniciaron desde el viernes, tuvieron que suspender dichas labores.

"Así es, ahorita tenemos mucha humedad la que hay en la tierra la mayoría de las parcelas por las lluvias, trabajamos solo 3 días y se suspenden 8 a causa de eso mismo y es que se ha ido acumulando por tanto tiempo", refirió Garza Hinojosa.

"Todavía estarán pendientes de preparar al menos la mitad de las 2 mil hectáreas de tierras agrícolas de la Primera Unidad del Distrito de Riego 026, pues hay productores que se están viendo obligados a interrumpir los trabajos, esperando que el clima mejore pronto para poder reanudarlos", dijo.

Y es que en la mayoría de las parcelas, la captación de humedad ha sido abundante, por lo que ahora los hombres del campo tendrán que esperar a que seque un poco para poder seguir trabajando y seguir preparando sus tierras, pues se estiman que serán en unas mil hectáreas andan atrasadas.

"Las condiciones del clima no han permitido que se oree bien la tierra, por lo que no podemos avanzar como quisiéramos, lo que pasa es que desde el viernes que está así el tiempo, nomás nos está entreteniendo, porque con estas lloviznas, se comienzan a llenar de zoquete las llantas de los tractores y con los implementos pasa igual, por lo que ya no deja trabajar normal", finalizó.