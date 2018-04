Interrumpe Deadpool

Hugh Jackman posteó un video en Twitter en el que intentó desearle un feliz cumpleaños a uno de sus amigos para de repente ser interrumpido por Ryan Reynolds vestido completamente como Deadpool.

Mientras Jackman le habla al teléfono y comienza las felicitaciones, Reyonolds, recostado en una cama al fondo, no para de cantar "Mañana" del musical Anita: La Huerfanita, así como "Who Let The Dogs Out?" de Baha Men.

"Como cuando intentas grabar un profundo mensaje de cumpleaños... pero eres interrumpido por el menos grande de los showman", escribió Jackman en el pie de foto, haciendo referencia a su película El Gran Showman.

Desde su participación juntos en X-Men Los Orígenes: Wolverine, Reynolds y Jackman disfrutan de hacerse bromas el uno al otro, e incluso, Ryan realizó una mofa de Hugh en la primera película de Deadpool.