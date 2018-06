Interpretará a magnate

Ciudad de México

Russell Crowe interpretará a Roger Ailes, ex director ejecutivo del canal Fox News, en una miniserie de la cadena Showtime.

De acuerdo con Variety, el programa constará de ocho episodios y estará basado en el libro "The Loudest Voice in the Room", de Gabriel Sherman. Uno de los productores ejecutivos y guionistas es Tom McCarthy, director de la cinta En Primera Plana.

Ailes fue uno de los cofundadores de Fox News y fungió como director desde su lanzamiento, en 1996, hasta 2016. A él se le atribuye gran parte de la popularidad de la compañía. Según Adweek, Fox News ha sido el canal de cable de noticias más visto por 16 años consecutivos.

ACUSADO DE ACOSO

El magnate negoció su salida de la empresa en 2016 luego de que numerosas mujeres lo acusaran de acoso sexual. Falleció meses después en Florida.

El contenido de Fox News es generalmente asociado con la derecha estadounidense y con el Partido Republicano. El actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frecuentemente publica tuits relacionados con los temas que se discuten en el programa matutino Fox & Friends.