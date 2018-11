Interpretará Fanny Lu el tema principal de 'El Grinch'

La cantante también prestó su voz a Donna, uno de los personajes principales del clásico navideño a cargo del estudio Illumination, que ha llevado a la pantalla Mi Villano Favorito, La Vida Secreta de tus Mascotas y ¡Sing! Ven y canta.

"Es emocionante para mí estar en una producción tan importante y tan bonita, regalando una vez más un mensaje constructivo a un público que quiero tanto que son los niños, los adolescentes y la familia.



"Me he divertido mucho haciendo esta canción que lleva plasmado el mensaje de una película que invita a la felicidad y a cambiar la tristeza por alegría. El tema se llama 'Feliz' porque es una invitación a amarte como eres, a buscar lo que quieres, a sonreír porque la vida es bella y que sentirse mal no vale la pena", explicó la también actriz.



El Grinch, basado en el clásico homónimo de Dr. Seuss, cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la navidad, pero sus sentimientos cambian gracias el espíritu festivo de la pequeña Cindy Lu.



De acuerdo con un comunicado, la cinta también contará con la participación del actor, productor y director mexicano Eugenio Derbez, quien dará voz al Grinch, así como con la del locutor Mariano Osorio como el narrador de la historia.