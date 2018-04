El actor galés Taron Egerton, conocido por las películas de Kingsman, interpretará a Elton John en la cinta Rocketman, informó The Hollywood Reporter.



El largometraje, dirigido por Dexter Fletcher, abarcará varias etapas de la vida del compositor de "Your Song", como sus estudios en Royal Academy of Music de Londres, su fama internacional y sus problemas con las drogas.

Los temas del filme serán interpretados por el mismo Egerton, quien ya comenzó a realizar grabaciones en los estudios Abbey Road de Londres.



Elton John y su esposo David Furnish fungirán como productores de Rocketman junto con el cineasta Matthew Vaughn. El largometraje será distribuido por el estudio Paramount.