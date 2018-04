Interponen amparo contra carpetazo de PGR en caso César Duarte

Chihuahua, México.- El activista Jaime García Chávez interpuso un amparo contra el carpetazo que dio la PGR al caso contra el ex Gobernador César Duarte por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal.

El recurso, presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, también va contra la no acción penal de Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda del ex Mandatario priista.

El también abogado García Chávez refirió que fue notificado el 13 de marzo sobre el acuerdo del día 12 del mismo mes.

Agregó que en el oficio, suscrito por María Elena Velazco Ramírez, agente del Ministerio Público Federal, comisionada por el Procurador General de la República a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, sólo le transcribieron cuatro puntos resolutivos, en los que se determinó el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/01/2014-09.

"La Procuraduría pretende violentar, de manera absoluta, la garantía de audiencia que me asiste y le asiste a los chihuahuenses, escamoteando poner la parte fundamental del resolutivo que propone el carpetazo, privándonos del conocimiento para realizar la defensa y la contra argumentación a su arbitraria pretensión", publicó en tanto en sus redes sociales.

"Estamos en el combate a la corrupción, si alguien piensa que la corrupción ya la libró está equivocado o mal informado, seguimos adelante".

En marzo la PGR archivó la averiguación previa que llevaba en contra de Duarte por los delitos federales al estimar que no hay indicios probatorios en contra del ex Mandatario estatal.

La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el ex Gobernador adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.

Esta investigación era la más importante que llevaba a cabo la PGR contra el ex Gobernador, ya que a nivel federal sólo había otras dos indagatorias en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

La denuncia fue presentada por García Chávez, integrante de Unión Ciudadana, en septiembre de 2014.