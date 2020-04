Interpone demanda

Ciudad de México.

Meghan Markle demandó a Mail on Sunday y su empresa matriz Associated Newspapers por publicar una carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, informó The Hollywood Reporter.

La Duquesa de Sussex acusó al medio de comunicación de infracción de derechos de autor, uso indebido de información privada y violación de la ley de protección de datos del Reino Unido.

La demanda civil acusa al periódico por compartir la carta que Markle escribió en agosto del 2018.

Una audiencia preliminar se abrió en el Tribunal Superior de Gran Bretaña, en la que se dio a conocer que la Duquesa de Sussex describe al documento como privado y confidencial.

Associated Newspapers publicó secciones de la carta en febrero de 2019, pero negó las acusaciones, particularmente la que afirma que la misiva se presentó de una manera en que su significado se cambió.