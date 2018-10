Internos del tutelar de Escobedo arman motín

Monterrey.

Internos del Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores en Escobedo provocaron un incendio en el interior del lugar como parte de una serie de disturbios.

Cerca de las 11:30 comenzó a observarse una columna de humo que salía del Centro ubicado en la Colonia Ex Hacienda Canadá.

Además, internos subieron a los techos de los edificios del Tutelar.

Una intensa movilización por parte de elementos de Fuerza Civil, Fuerza institucional y de la Policía Ministerial se registró en la zona. En el interior del lugar se escucharon disparos y fuentes comentaron que policías antimotines lanzaron gas lacrimógeno.

Hasta las 12:30 horas, todavía se observó salir humo del interior del Tutelar en el área que colinda con la Avenida Las Torres.

Autoridades de Tránsito mantienen cerrado un tramo de la avenida.

Al lugar arribaron una ambulancia de la Cruz Roja, una de Protección Civil estatal y otra de Emergencias de Escobedo.

Aseguran que disturbio ya fue controlado

El Secretario de Seguridad Bernardo González descartó que haya personas lesionadas, ni fugados, tras los disturbios en el Tutelar de Menores, en Escobedo.

Además, comentó que hasta el momento la situación en el centro penitenciario está controlada.

"Se controló, hasta ahorita los 10 muchachos que estaban prendiendo un par de colchones, y ya se encuentra el grupo antimotines dentro del mismo centro de internamiento", dijo González.

"Han existido ajustes y hay información que no se puede ventilar a la prensa en unas posiciones claves del sistema penitenciario, y eso sin duda trae también por consecuencia inconformidades".

Antes, el Gobernador Jaime Rodríguez señaló que los disturbios comenzaron porque se buscó introducir un objeto no permitido, aunque no especificó cuál.

"Está controlado ahorita me informaba el Secretario, se controló no la violencia, sino un tema de que se detuvo una persona porque estaba tratando de introducir algo no permitido al tutelar, y los internos se molestaron", dijo Rodríguez.

"Estas revisiones extraordinarias a las personas que ingresan siempre generan por parte de los muchachos esa inconformidad", agregó González.