Internet hace menos inteligente al ser humano

El internet y los dispositivos móviles son grandes herramientas de comunicación que, por ejemplo, permiten llevar conocimiento y educación a prácticamente todo el mundo. Su utilidad en tiempos de pandemia ha quedado más que demostrada. Sin embargo, no todo es positivo, también está transformando la manera en que la gente se relaciona y aprende y, al parecer, nos estamos volviendo menos inteligentes.

Uno de los expertos que lleva años advirtiendo sobre el tema es Nicholas Carr el autor de The shallows: what the Internet is doing to our brains ("Superficiales: lo que internet está haciendo con nuestras mentes") el cual se volvió un éxito de ventas cuando se publicó en 2011. En su libro plantea que los hipervínculos no nos permiten concentrarnos y recientemente ha trasladado su teoría a los celulares que, asegura, debilitan nuestra forma de pensar incluso cuando están apagados.