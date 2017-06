Internan a medinista en el Topo Chico

Monterrey, México.- Tras ser vinculado a proceso, el ex director de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obra Públicas durante el Gobierno de Rodrigo Medina fue internado en el Penal del Topo Chico.

José Agustín Téllez Velázquez ingresó al reclusorio estatal a las 16:15 horas custodiado por elementos de Seguridad asignados al Palacio de Justicia de Monterrey.



La Jueza de Control Patricia Gutiérrez determinó imponer la medida de prisión preventiva al ex funcionario a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción debido a que presuntamente falseó información sobre su domicilio.



La Fiscal Cinthia Guadalupe Aguilar Guerra pidió recluir a Téllez Velázquez ante el riesgo de que huya, ya que dijo vivir en la calle Artículo 123, en la Colonia Talleres, sin embargo, cuando agentes ministeriales acudieron a verificar no lo encontraron.



Vecinos aledaños al domicilio señalaron a los investigadores que desde hace dos años nadie habita esa casa y que habría sido remodelada para instalar un lote de venta de autos.



La Fiscalía señaló que todavía en la audiencia de esta mañana, Téllez insistió ante la juzgadora que vivía en la Colonia Talleres.



Al acudir a la Fiscalía, el acusado se identificó con una credencial de elector que tiene un domicilio en San Pedro Zacachimalpa, Puebla, además de que cuenta con un pasaporte vigente, por lo que existía el riesgo de que saliera del País.



Esto fue considerado como una manera falsa de conducirse del imputado.



La defensa aseguró que Téllez tiene 12 años de residir en el Estado y desde el año pasado labora en una constructora que tiene su domicilio en la Colonia Lomas de San Francisco, sin embargo no lo acreditó.



Téllez fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.



Según la investigación, firmó estimaciones de pago y dictámenes técnicos de manera indebida, con los cuales se modificó de manera sustancial un contrato de obra de canalización del Arroyo San Miguel, en Salinas Victoria.



Con las modificaciones al contrato, Téllez provocó que se generara un sobrecosto de la obra de 41 millones 991 mil 996 pesos.



La Fiscalía señaló en su acusación que los trabajos realizados tienen un costo real de 20 millones 274 mil 755 pesos.



Con su conducta, determinó la Fiscal, Téllez generó un pago improcedente por parte del Gobierno del Estado en 2015 por 21 millones 717 mil 240 pesos.



Téllez es el segundo ex servidor público que es encarcelado tras ser acusado por hechos de corrupción durante la administración pasada.



El primero fue el ex Gobernador Rodrigo Medina.