Intercederá Héctor Garza ante el cierre parcial del IPN

Héctor Garza González, titular de la Unidad Administrativa de la SEP en México, al atender a un grupo de catedráticos del IPN de Reynosa que lo abordaron sobre el proyecto de cerrar el Centro de Educación Continua (CEC), les dijo que el tema lo tratará directamente con el director general y de hacerse necesario, seguirá operando.

"Vamos a hacer un planteamiento y replanteamiento del Centro ante Mario Casas, titular del Instituto Politécnico Nacional en el país con quien buscaré reunirme en mi oficina, para ver qué acciones podemos llevar a cabo de manera conjunta y así resolver ese asunto", señaló.

Indicó que Tamaulipas es el único estado que cuenta con dos Centros de esa clase, uno en Tampico y otro en Reynosa, pero que es precisamente el de esta última ciudad el considerado como de más baja productividad, hecho que merece una profunda reflexión.

Por tanto "creo que pese a todo, estoy seguro de que voy a convencerlo de que Reynosa necesita no sólo un centro educativo como el referido sino varios más y una vez que se haya logrado un acuerdo hablaré con el secretario de Educación Pública en México, Esteban Moctezuma, y estoy convencido dará su aprobación para solucionar el referido problema.

"He de decir que a los maestros que me plantearon el asunto les pedí que por encima de cualquier diferencia o divergencia, antepongan la educación sobre los intereses personales y se dejen de grupitos y grupotes, porque eso no deja más que problemas laborales y además de que no se permitirán actos de corrupción y corrupción es por ejemplo el no trabajar y sí cobrar un salario", dijo. "Moctezuma y el presidente mismo, estoy seguro apoyarán mantener la fuente de trabajo para que los jóvenes estudien y los catedráticos trabajen ahí", señaló.

Previamente, Garza González se reunió en el Instituto Tecnológico Regional (ITR), con más de dos mil mujeres entre docentes, empresarias, madres de familia, amas de casa a quienes congratuló por celebrarse el Día Internacional de la Mujer.

Grupo de maestros pidieron ayuda a Héctor Garza González para que no se cierre el CEC.