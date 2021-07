Intercambian reclamos PAN y Morena por L-12

"Uno, dos, tres....", coreaban los panistas -entre otras, las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez- mientras alzaban cartulinas con las fotos de los dos vagones del Metro colapsados.

"Asesinos, carroñeros", gritó desde su escaño Fernàndez Noroña, que había desafiado a los panistas con un "nos vemos en las urnas".

El legislador del PT había acusado a la Embajada de Estados Unidos de financiar a organizaciones con fines golpistas.

La diputada morenista Ángeles Huerta también encaró al grupo de panistas con gritos de "asesinos y carroñeros".

El presidente de la Mesa Directiva, el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar, intentaba en vano poner orden en medio del griterío.

La priista Mariana Rodríguez Mier y Terán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, también gritaba y alzaba una pancarta con la fotografía del Metro.

"Esto no es un mercado. Moción de orden", reclamaba el priista Manuel Añorve.

María del Carmen Almeyda, diputado morenista, echó en cara a los panistas el pretender politizar la tragedia del Metro.

"Es tan desafortunado que detrás de las mascarillas asome la sonrisa", cuestionó.

"Sí a la investigación y no al uso carroñero de la tragedia que nos duele a todos los mexicanos. Ahora resulta que son más papas que el Papa. No vamos a permitir que se use una tragedia de esa manera, burlándose de las víctimas y del pueblo", advirtió.