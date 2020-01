Intentó seducir a ´El Sol´

La cantante mexicana Yuri confesó que se quedó con las ganas de tener un romance con Luis Miguel y revelará los detalles a través de la bioserie inspirada en su vida personal y profesional.

"Esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama y siempre quise", comentó entre risas. No sucedió, dice, porque "yo fui como la incondicional".

"Luis Miguel fue un hombre guapísimo y ahora es un hombre maduro. Todas queríamos con él, ni modo de decir: ´ay, yo no´. Yo también quería ser su novia, pero no se dio", resaltó la jarocha, quien desde el 26 de diciembre de 1995 está casada con el chileno Rodrigo Espinoza.

Informó que ya está concluido el libreto para su bioserie, pero aún no se elige a la actriz que la interpretará. "Ha habido cambios en la empresa donde firmé contratos, ya depende de ellos y no de mí". La intérprete de éxitos como Detrás de mi ventana y Yo te pido amor, aclaró que no hablará mal de la gente con la que se ha relacionado a lo largo de su vida.

"Tampoco de quien compartí cama. Voy a hablar de lo que viví con las personas y personajes que fueron importantes en mi vida y, por supuesto, tiene que salir Luis Miguel".

De su encuentro reciente con la cantante Gloria Trevi, explicó que no hay dueto en puerta, solo la visitó en su casa porque son amigas. "Brincos diera por grabar con ella, me encantaría y ojalá el día de mañana hagamos una colaboración", resaltó.