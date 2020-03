Intento político por apropiarse de discurso de mujeres fracasó rotundamente: Ealy Ortiz

El intento de algunos frentes políticos por apropiarse del discurso del movimiento de mujeres "fracasó rotundamente", y su agenda se posicionó como la principal para exigir justicia, así lo consideró el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL. Al encabezar el encuentro de las 104 Mujeres Líderes de EL UNIVERSAL, alertó que con la movilización del domingo y el paro nacional del lunes, las mujeres dejaron claro que sus exigencias no son orquestadas por intereses políticos.

"El error de creer que este es un movimiento meramente político proviene del gobierno federal mismo, pero también de los políticos de oposición que, con oportunismo, han querido convertir este reclamo en un acto de propaganda antigubernamental. "Afortunadamente, el tamaño de la inconformidad social ha sido tan grande que esos intentos de apropiarse, o de hacer naufragar el movimiento feminista, han fracasado rotundamente. Los oportunistas y los escépticos fueron derrotados el domingo con la gran marcha y el lunes con el paro de labores", dijo.

El líder de El Gran Diario de México aseguró que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las mujeres, pero "el movimiento feminista no es contra un Presidente o contra un partido político, es contra todos los que han permitido que las mujeres no puedan vivir en paz y con garantías mínimas de bienestar". Juan Francisco Ealy Ortiz también reconoció que México no es el mismo país después del 8 y 9 de marzo.

Y que, tanto el gobierno como los líderes empresariales, deben comprender que los avances en el terreno de la igualdad de género no han sido sucientes, pero la exigencia también incluye el ambiente de violencia que vive el país. "Las mexicanas se han unido para levantar la voz y al unísono hacer un llamado a la justicia, ante la violencia extrema que viven en nuestro país. [...] El mensaje es claro y debemos entenderlo.

Es un llamado a frenar la violencia", señaló. El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Gran Diario de México recordó que cuando tomó las riendas de esta editorial, hace 50 años, "el país era otro, totalmente diferente", y eran escasas las mexicanas en sitios profesionales y en la política. Pero las páginas de EL UNIVERSAL han sido testigo de su lucha por ocupar esos espacios.

"Fue mi responsabilidad continuar con esa tradición periodística y por eso he abierto espacios en nuestras páginas a muchas mujeres que desde esta tribuna pública han dado cuenta de sus inquietudes y reclamos, demostrando siempre talento y alta sensibilidad ante los problemas de nuestra nación", expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a los líderes políticos, de opinión y empresariales a reconocer que aunque las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres se impulsen, "la potencia con la que estalló el enojo social por la desigualdad imperante es muestra palpable de que lo conseguido hasta la fecha quedó muy por debajo de lo que esperaban".