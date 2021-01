Ari Telch tiene varios síntomas del Covid-19, por lo que está recluido en su casa tras intentar hacerse en vano la prueba del Coronavirus.

Noticia Relacionada Intentó en vano hacerse prueba del Covid-19

El actor comentó en el programa de Venga la Alegría que hace unos días se comunicó para que acudieran a su hogar a aplicarle la prueba, pero vivió una mala experiencia.

"Hablo yo y les digo ´vénganme a hacer la prueba, era con raspado nasofaringeo´, y me dicen ´oiga, pero ¿no le importa que no le demos el certificado por escrito?´, y les digo ´no pues entonces no venga´", relató.

Ari considera que pagar una prueba en un lugar particular es una exageración, y no porque no se tenga el dinero, sino porque "es absurdo que un hospital te cobre 5 mil pesos por una prueba", confesó.

El actor de "Mirada de mujer" considera que el confinamiento "ha naturalizando la enfermedad mental", pero se mantiene positivo hacia una solución, pues él es testigo de que cualquier trastorno puede controlarse en cuanto el paciente lo reconozca.

Desde su trinchera, ha contribuido a lo largo de los años con la obra "D´Mente", un soliloquio en el que a través del humor quiere generar conciencia en el público y desestigmatizar los problemas de salud mental y la idea de buscar ayuda.