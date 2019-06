Intentaron jugadores del Liverpool 'ligar' a espontánea

París, Francia.

Resulta que la modelo Kinsey Wolanski, quien saltó a la fama en el juego entre Tottenham y Liverpool en Madrid, reveló que algunos jugadores de los Reds la contactaron por redes sociales.



"No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes ligadores después que salté al juego.



"Uno me mando emojis de corazón y otro más me dijo 'te vi en el partido'. No sabía quiénes eran hasta que abrí su perfil, pero no les respondí porque ya tengo novio", aseguró Wolanski, quien tuvo que ir a prisión alrededor de cinco horas tras interrumpir el juego en el Wanda Metropolitano.



La modelo agregó que la estrategia publicitaria le resultó bastante bien y ha ganado mucha fama estos días.



"Después de salir de la cárcel pasé de 300 mil seguidores en Instagram a casi dos millones. No se puede comprar ese tipo de publicidad.



"De repente era famosa en todo el mundo y tenía muchas ofertas de trabajo", dijo Kinsey, de 22 años.