Intentan migrantes conseguir su INE

Reynosa, Tamps.

Durante los últimos meses, los módulos para tramitar y actualizar la credencial para votar en las ciudades fronterizas, entre ellas Reynosa, han detectado la entrega de falsos documentos de identidad, proporcionados por migrantes, quienes buscan obtener un documento que los acredite como ciudadanos mexicanos.

La encargada del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, reconoció que esto ha activado los focos rojos del instituto, por lo que se desplegaron operativos especiales, junto con métodos de revisión para comprobar que las actas de nacimiento, comprobantes de domicilio e información que se proporciona sea verídica.

"Ellos buscan obtener la INE para pasar desapercibidos por las autoridades migratorias; afortunadamente estamos validando la documentación cuando surjan dudas; le hemos pedido al personal que a la más mínima duda compruebe, ya sea por la manera de hablar, preguntas sobre la cultura mexicana o del contexto", explicó.

Aunque por el momento no existen estadísticas que permitan evidenciar este fenómeno, todos los casos se vinculan a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para una investigación que incluso deriva en sanciones o cárcel.

"Es un delito gravísimo falsificar documentos en este país y más aún decir que es mexicano cuando no lo es; estamos contactando con el registro civil para ver por ejemplo el porqué no corresponde la CURP con algunos datos del acta, o que no pasan filtros como huellas", precisó.