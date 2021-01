Intentan fraude con tarjeta del Bienestar

Río Bravo.- Este mes de enero, se ha caracterzado por constantes intentos de fraude vía internet, sobre todo a través de grupos de Facebook, en los cuales, timadores cibernéticos buscan hacerse de pingües ganancias.

En grupos como "Qué está pasando en Río Bravo", se ofrece acceso a una tarjeta del Gobierno Federal, no obstante que la forma de obtenerla, solo es a través de un Centro Integrador para el Bienestar, siendo atendido por un Servidor de la Nación.

La oferta de este instrumento emitido por el Banco del Bienestar a través de perfiles o páginas de Facebook, no solo es un en delito, sino un engaño, pues un trámite que oficialmente es gratuito, pero los perfiles no verificados piden diversas cantidades a cambio de supuestamente entregar una tarjeta que solo puede emitir la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el cual ha venido desmintiendo esto fraudes vía internet y llamando a no caer en este timo.

En Río Bravo, solo los Centros Integradores pueden censar a los interesados en ingresar a los programas sociales del Gobierno de México.