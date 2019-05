Intentan desalojar a chavistas de Embajada venezolana

Washington DC, Estados Unidos.

Activistas a favor de Nicolás Maduro, a los que EU ordenó abandonar la Embajada de ese país en Washington, lograron frenar este lunes su desalojo del edificio diplomático después que fuerzas de seguridad abrieran la entrada por la fuerza.



El Gobierno del Presidente Donald Trump ordenó la tarde del lunes a los activistas que permanecen desde hace semanas en la Embajada venezolana que evacuaran de inmediato el edificio a petición de los enviados en Washington del líder opositor y reconocido por más de 50 países como Presiente Interino, Juan Guaidó.



"Cualquier persona que rechace cumplir con estas solicitudes y órdenes de salir de la propiedad (la) estarán traspasando en violación de las leyes federales y del Distrito de Columbia, y serán arrestadas e imputadas criminalmente", se advertía en la orden que fue entregada por agentes federales a los activistas.



"EU no reconoce autoridad al anterior régimen de Maduro, o a ninguno de sus ex representantes, para permitir a individuos la entrada legal, la permanencia en la propiedad o la toma de ninguna otra acción en la propiedad", añadía.



Algunos optaron por abandonar el recinto diplomático, pero cuatro de ellos decidieron seguir en su interior dispuestos a "resistir" y a ser por lo tanto detenidos por las autoridades ante una orden de evacuación que calificaron de ilegal.



Entrada ya la noche, las autoridades forzaron la entrada de la Embajada y varios policías se agolparon en la puerta, en lo que parecía ser el inicio del anunciado desalojo de la legación.



Sin embargo, la intermediación de los abogados de los activistas hizo que minutos después los policías cerrasen la puerta y permitiesen a las cuatro personas permanecer en el edificio diplomático.



Aunque las autoridades no dieron explicaciones sobre su decisión de no evacuar por el momento la Embajada, una de las abogadas, Mara Verheyden-Hilliard, dijo a periodistas que los policías recularon al reiterarles que el desalojo hubiese supuesto una violación de las leyes internacionales.



Por su parte, el "número dos" de Guaidó en Washington y enviado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, dijo que el desalojo es una cuestión "de horas" y que EU está siguiendo el "debido proceso".



Fueron precisamente Tarre y el enviado de Guaidó a Washington, Carlos Vecchio, a los que el Gobierno de Trump reconoce como legítimos representantes de Venezuela en EU, los que pidieron el desalojo de los activistas.



Estos activistas ingresaron a la Embajada de Venezuela en Washington hace semanas tras la marcha de los últimos diplomáticos de Maduro para evitar así que Vecchio y Tarre tomasen el recinto como ya habían hecho con otros edificios diplomáticos en EU.



El control de la embajada en Washington ha enfrentado durante días a estos activistas que la ocupan con venezolanos partidarios de Guaidó, que han permanecido en el exterior del edifico bloqueando la entrada de alimentos y otros suministros.



En los últimos días, además, las autoridades de EU habían cortado la electricidad y el agua del recinto.