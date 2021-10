Intentan ayudar al ´Mago´ González

El "Mago", ex campeón mundial de boxeo que enfrentó a rivales de la talla de Julio César Chávez y Óscar de la Hoya en los año 90, apareció hace una semana en un video viral, donde se le ve en malas condiciones en las calles de la Colonia Roma.

Desde ese momento varias personas han tratado de ayudarlo, pero sin éxito. Se sabe que hay un grupo que pretende llevarlo a rehabilitación, pero la familia de González no estaría muy de acuerdo con eso.

El sitio de boxeo Izquierdazo publicó que tuvo un breve encuentro con el peleador en las calles de la Roma. Miguel Angel no quiso hablar de boxeo, y dejó claro que no busca ayuda.

"Son días de pandemia, no podrían ayudar. Sinceramente, no hay empleo. Hay sana distancia, entonces, aunque puedan, no, prefiero olvidar un poco", dijo.

Miguel sale a veces a las calles, pone un mantel en el piso y vende u obsequia objetos.

Grupo REFORMA platicó con vecinos de la zona que lo conocen y aseguran que varias personas lo buscan. Dicen que algunos son enviados por Chávez, quien ofrece ayudarlo en una de sus clínicas.