Intentaban protestar contra edil ante AMLO

Alrededor de 200 pobladores de Valle Nacional intentaron entrar a la fuerza al evento que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en esta comunidad para plantearle diversas demandas, entre ellas quejas contra el presidente municipal Reynaldo Magaña.

Minutos después de que el mandatario arribó al poblado y tras subir la loma en donde se ubica la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, a la cual acudió para inaugurarla, un grupo de pobladores rompió el primer filtro de seguridad que se había implementado. Elementos militares, Servidores de la Nación y personal de la Ayudantía de Presidencia luchaban por contener la valla metálica que servía como filtro de seguridad.

El grupo de pobladores pretendía manifestarse contra el presidente municipal de Valle Nacional, Reynaldo Magaña García, por lo que antes de romper los filtros, golpearon a algunos Servidores de la Nación para poder pasar al lugar donde se llevaba a cabo el evento encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes señalaron también su oposición contra la candidatura de Bety Montoya, candidata a diputada local por Morena del Distrito 09 con cabecera en Ixtlán.

SIN BENEFICIOS

Los inconformes señalaron que el edil y la aspirante no han beneficiado a la población durante su tiempo como funcionarios públicos. El grupo que portaba lonas y cartulinas de protesta llegó al lugar donde se realizaría el evento antes que las autoridades con la intención de darles a conocer sus demandas.

Pedían hablar con Obrador

-"¡Déjenos entrar, queremos entrar!", gritaban los pobladores mientras jalaban la valla metálica. Tras un forcejeo, los manifestantes pudieron entrar y corrieron al segundo filtro, localizados metros antes de la entrada del plantel universitario, donde ya no pudieron ingresar. "¡Aquí en este pueblo hay muchas necesidades y queremos hablar con el presidente! No nos lo oculten", gritaba una señora. Debido a que no pudieron ingresar, y por el intenso calor, los manifestantes poco a poco se fueron dispersando.

| Pasan un filtro, derribando valla para cuestionar a AMLO.