Intenta suicidarse

Algo pasa en el mundo del K-Pop que algunos ídolos bajan de la cumbre de la fama estrepitosamente, el caso más reciente es el de la cantante Goo Hara quien intentó quitarse la vida la madrugada del 26 de mayo en su casa de Seúl.

"Adiós" fue el último mensaje que la exintegrante del grupo Kara, dejó en su cuenta de Instagram y que disparó las alamas entre su fans y allegados, entre ellos su mánager que la no poder comunicarse con ella, se trasladó a la casa de la artista en Cheongdam-dong, Seúl.

ENFRASCADA EN ESCÁNDALOS

En una habitación llena de humo e inconsciente, fue como Hara fue encontrada por su manejador, quien alrededor de las 12:40 am llamó a los servicios de emergencia, que la trasladaron a un hospital donde la reportaron fuera de peligro.

La intérprete se vio enfrascada en una serie de escándalos el año pasado, debido a la violencia que sufrió en su noviazgo con Choi Jong-bum, quien la amenazó con dar a conocer un video sexual que terminaría con su carrera.

NO HUBO TRAGEDIA

Afortunadamente el caso de Hara no terminó en tragedia, sin embargo, otros músicos de la llamada Ola asiática, lamentablemente no tuvieron la misma suerte y fueron encontrados ya sin vida, aquí te dejamos dos ejemplos:

En diciembre de 2017 el mundo se estremeció con la muerte del cantante Kim Jong-hyun a los 27 años, quien era integrante de la agrupación SHINee. La noche del 18 de diciembre Jonghyun, como lo conocían sus fans, fue encontrado inconsciente por la policía en su departamento, ubicado en la exclusiva zona de Cheongdam-dong. Su hermana alertó a las autoridades al explicar que el cantante le había mandado mensajes donde le pedía que lo dejara ir y se despedía.

CASO SIMILAR

En el lugar fueron encontrados briquetas de carbón quemándose en una sartén, causa de la intoxicación del integrante de SHINee, quien a pesar de haber sido trasladado al Hospital Universitario de Konkuk donde intentaron reanimarlo, perdió la vida. "Estoy roto por dentro. La tristeza que me ha estado devorando lentamente y finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo", dejó escrito en una carta que su amiga Nain9 dio a conocer.

A tan sólo dos meses de haber debutado con la agrupación Spectrum y con sólo 20 años de edad, Kim Dong Yoon muere por causas desconocidas. El 27 de julio del 2018, y a pesar de que la familia pidió la realización de la necropsia para saber la razón de su muerte, aún es un dato sin revelar.