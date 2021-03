Intenta robarse teléfono celular

Al llegar los agentes se entrevistaron con unas personas quienes señalaron al hombre e incluso mostraron una grabación de las cámaras de seguridad de la tienda donde el sujeto agarra un aparato de telefonía.

El sujeto fue arrestado y llevado a la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Robo, pero como no se le aseguró la evidencia y no había parte afectada, las autoridades ministeriales no lo recibieron.

Por lo que los agentes trasladaron al detenido ante la delegación de Seguridad Pública donde fue arrestado por alterar el orden y puesto a disposición del Juez Calificador.