Intenta pasar aeropuerto con muchas prendas de ropa puestas

Islandia (17 enero 2018).- Un hombre que se disponía a viajar desde Islandia hacia Inglaterra fue arrestado en el aeropuerto por intentar pasar con un excedente de ropa... puesta.



De acuerdo con el sitio de noticias local Islandia Mbl., la aerolínea British Airways le negó el acceso a Ryan Hawaii por exceder el peso permitido en equipaje, por lo que el joven pensó en ponerse sus ocho pantalones y 10 camisas.



Sin embargo, ese plan no funcionó e incluso derivó en que fuera detenido por un guardia de seguridad del aeropuerto al considerar su acción como una "grosería".



Aunque Hawaii se libró de ser multado, en sus redes sociales denunció que tuvo que recurrir a otra aerolínea, ya que British Airways no le permitió recuperar su vuelo por lo anteriormente sucedido aunque, finalmente, le fue reembolsado su vuelo.



Asimismo, el joven denunció a través de sus redes sociales que no duda que el acto sea un acto de discriminación racial.