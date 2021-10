Intenta Morena ´austeridad´: Modificarán ingresos a funcionarios públicos

Cd. Victoria, Tam.- Diputados de Morena proponen crear una Ley de Austeridad del Estado y Municipios de Tamaulipas con la finalidad de reducir gastos exorbitantes e innecesarios que, de aprobarse, alcancen a los tres Poderes del Estado, a organismos públicos autónomos, a los 43 ayuntamientos, y en general a cualquier ente que reciba y ejerza recursos públicos.

"En Tamaulipas nos urge un cambio verdadero, no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre, ya basta de tanta desigualdad social, ya basta de tanta frivolidad en el gasto público, ya basta de ofender al pueblo con lujos y despilfarros", dijo la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica al dar lectura de la iniciativa ante el Pleno legislativo, "es el momento de legislar por la esperanza de Tamaulipas, es tiempo de retomar nuestras labores de integridad y de congruencia de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo".