Intenta joven lesionar perritos con pirotecnia

Río Bravo, Tam.- Un adolescente intenta lesionar a perritos de su tía en Río Bravo, al detonar fuegos artificiales en interior de casita de los canes afectado, lo cual se aprecia en un vídeo difundido por el propio infractor en su cuenta de Facebook.

En la grabación de 2:51 segundos, se aprecia cómo uno de los canes sale despavorido al ser el blanco de los fuegos artificiales, tratándose de refugiar, sin que nadie pueda ayudarlo.

El hecho ocurrió en días pasados y según los señalamientos, siendo el presunto responsable, un menor de nombre José "N".

Luego de que se hiciera viral la publicación, lo cual generó expresiones de rechazo, insultos y hasta advertencias en contra del adolescente, la tarde del domingo fue la misma familia del infractor quien reconoció el hecho y ofreció una disculpa por medio de uno de sus tíos de nombre Guadalupe Macías:

"Les ofrezco una disculpa, él es mi sobrino, lo hizo y no pensó en las consecuencias, mis padres no estaban en la casa ni yo tampoco, él ya tuvo su castigo, para nosotros también es una estupidez, pero es un niño mocoso que no sabe las consecuencias, piensa que todo es diversión pero también me molesta que otra gente lo insulte y (le miente) la madre, si supieran cómo mi mamá lo trae regañando porque los perros son de mi mamá.

"Gracias a Dios a los perros no les pasó nada, él no lo hizo para matarlos solo para asustarlos", expresó el tío del adolescente, quien reiteró que los canes afectados no sufrieron lesiones.

Familia del menor infractor se disculpó en redes sociales.